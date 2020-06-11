106,3 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda dünyanın en fazla kazanan sporcusu olan 38 yaşındaki İsviçreli tenisçi Roger Federer, bu yıl kortlardan uzak kalacak. Erkekler dünya sıralamasının 4. basamağında bulunan Federer, sağ dizindeki sakatlıktan dolayı 2020 sezonunun kalan bölümünde oynayamayacağını bildirdi. Buna göre, ABD Açık ve Fransa Açık (Oynanması planlanıyor) Grand Slam Turnuvaları’na yer almayacak.

Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla tarihte en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan Federer, şubat ayından sonra bir kez daha sağ dizinden ameliyatı olmuştu. Bu arada ‘Emeklilik zamanı gelmiş’ derken 2017’de müthiş bir dönüş yapan 38 yaşındaki efsane yeniden zirveye çıkması bir yana, 106,3 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda dünyanın en fazla kazanan sporcusu olmayı başardı.