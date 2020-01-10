Simon Falette transferi bitti, gözler diğer takviyelere çevrildi. Gündemdeki 1 numaralı isim Ricardo Rodriguez. İsviçreli’ye imza attırmak çok daha zor ancak Ali Koç ve ekibi, bunu gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Milan, Fenerbahçe’nin kiralama teklifini reddetti. Kırmızı- Siyahlılar, oyuncuyu 10 milyon Euro civarı bir bedelle satmak istiyor. Bunun için de Napoli ve Watford ile pazarlıklara devam ediyor. Bu durum, Sarı- Lacivertliler’in aleyhine. Ancak Fenerbahçe’nin de büyük bir avantajı var: Ricardo Rodriguez’in tercihini Kanarya’dan yana kullanması!

Zorunlu satın alma

Rodriguez, Milan’da istediği kadar forma şansı bulamadı. İsviçreli futbolcu, düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmenin peşinde. 27 yaşındaki sol bek, bu nedenle Napoli ve Watford yerine Fenerbahçe’yi istiyor. Rodriguez, bu konudaki ısrarını Milan Yönetimi’ne de iletti. Bu durum, İtalyan ekibini zora soktu. Ali Koç, Milan’ı sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu ile ikna etmeye çalışıyor. Bu transferden her an güzel haberler gelebilir.

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