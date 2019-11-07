Fenerbahçe’de son haftalarda en fazla konuşulan isimlerin başında Garry Rodrigues geliyor. Kayserispor maçında kaçırdığı 3 net pozisyonla eleştiriler alan Rodrigues’in son vuruşları artık tepki topluyor.

Bu konuyla alakalı Yunanistan’da yayın yapan Gazzetta’nın muhabiri Thodoris Vasilis, özel değerlendirmeler yaptı.

Tecrübeli futbolcunun 2015-17 yılları arasında forma giydiği PAOK’ta da benzer sorunları yaşadığını aktaran Gazzetta muhabiri şunları söyledi: “Yunanistan’da oynarken de son vuruş sıkıntıları vardı, hiç istikrarlı değildi. Bazı maçlarda 3-4 net şans bulurdu atamazdı, ama bir anda bir bakardınız güzel bir gol atmış. Hatta PAOK’un Avrupa Ligi’nde Fiorentina ile oynadığı bir maç vardı. Rodrigues, arka arkaya 4 net şansı kötü kullandı, ancak 90+4’te çok güzel bir gol attı.

O nedenle aslında Rodrigues’e hücum anlamında çok güvenmemek, tamamen planı ona göre kurmamak gerekiyor. PAOK’ta da taraftarlar kızıyordu bu duruma. Ancak tabii o dönem PAOK’un teknik direktörü Igor Tudor’du ve Rodrigues’e önem veriyordu. Bir zaman sonra PAOK tribünleri Rodrigues’in bu durumunu çok umursamamaya başladı. Zaten ayrıldığında da hep bu gol kaçırma konusu konuşuldu.”

(Milliyet)