Rodrigue Beaubois: Kendi oyunumuzu oynamaya başlamalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 7. hafta maçında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Anadolu Efes'in yıldız oyuncularından Rodrigue Beaubois, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Kendi oyunlarını oynamaya başlamaları gerektiğii aktaran Beaubois, "Zalgiris Kaunas’a karşı önemli bir maça çıkacağız. EuroLeague’de hiçbir maç kolay değil. EuroLeague’de şu ana kadar istediğimiz sonuçları alamadığımızın farkındayız. Ama bu durumu tersine çevirip, kendi oyunumuzu oynamaya başlamalıyız. Özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde mutlaka kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.