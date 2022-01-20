Rodrigue Beaubois: Bizim için çok önemli bir maç

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 22. hafta maçında sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Rodrigue Beaubois açıklamalarda bulundu.

İlk maçta aldıkları yenilgiye dikkat çekerek maçın önemini aktaran Beaubois, "Bizim için çok önemli bir maç. Euroelague’in ilk yarısında Atina'da bizi yenmişlerdi, bu yüzden mücadeleye hazır olmamız gerekiyor. Sıralamada yükselmek istiyoruz, bu sebeple maça çok iyi konsantre olmamız ve her maçı tek tek düşünmemiz gerekiyor. Panathinaikos Opap her zaman zorlu bir rakip. Cuma günü taraftarları güzel ve mücadeleci bir maç bekliyor. Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız, sahada 40 dakika boyunca mücadele edeceğiz ve umuyorum ki kazanan taraf biz olacağız" dedi.