Rodrigo Riquelme kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe onu istiyor...

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe Atletico Madrid'in yıldızı Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor. Oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme kimdir, kaç yaşında, Rodrigo Riquelme hakkında bilinmeyenler haberimizde...

Rodrigo Riquelme kimdir?

2 Nisan 2000 Madrid İspanya doğumlu olan 1.74 boyundaki oyuncu sol kanat bölgesinde oynuyor. Rodrigo Riquelme ayrıca forvet arkası ve sağ kanat pozisyonlarında da görev alabiliyor.

19 yaşındaki futbolcu Atletio Madrid B Takımında forma giyiyor ve sağ ayağını kullanıyor.

Bu sezon Atletico B Takımıyla 21 maça çıkan yıldız adayı 21 maç, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

LA Liga'da bu sezon Atletico Madrid formasıyla 18 dakika sahada kalabilen Riquelme, İspanya Genç Takımlar Ligi ile UEFA Gençlik Ligi'nde 28 karşılaşmada 7 gol+6 asistlik perforans gösterdi.







