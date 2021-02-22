Fenerbahçe, 2002 yılında sansasyonel bir hamle ile River Plate'den Ariel Ortega'yı kadrosuna katmıştı. Arjantinli yıldız, Türk spor tarihinin en önemli transferlerinden biri olsa da beklentilerin altında kalan bir sezonun ardından Newell's ile ülkesi Arjantin'e dönmüştü. TyC Sports muhabiri Rodolfo Cingolani de Ortega'nın Türkiye'deki başarısızlığının beklenen bir şey olduğunu belirtti.

Yaptığı açıklamada Cingolani, "Ortega'yı iyi tanıyan herkes, Türkiye'de yapamayacağının farkındaydı. İstanbul gibi zor bir şehirde yaşamaya adapte olacaktı. Başarılı olması imkansızdı. Onu Türkiye'ye gönderdiler. Gerisini o düşünmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.





2002-03 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de sadece 14 maça çıkabilen Ortega, 5 gol atmayı başarmıştı.



