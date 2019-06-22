Rodallega transferi bir kez daha açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da gece saatlerinde Hugo Rodallega transferinde kriz yaşandı.

Yeşil-siyahlılar uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı resmen kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Rodallega transferi kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan klipte kamuoyuna duyuruldu. Ancak bazı yöneticiler Rodallega'nın transferinden haberlerinin olmadığını belirtti.

DHA'nın haberine göre; Rodallega'ya akşam saatlerinde sözleşme gönderildi, Kolombiyalı ise sözleşmeyi imzalamadan kulübe geri gönderdi. Kulüp çalışanları ise Rodellega'nın sözleşmeyi imzaladığını düşünerek kulübün resmi sosyal medya hesaplarından transferi duyurdu.

Tam 9 dakika boyunca video sosyal medyada kaldı ve yüzlerce yorum geldi. Ancak gerçeğin ortaya çıkmasıyla yayınlanan video kaldırıldı. Rodallega'nın ise resmi sözleşmeye imza atmadığı ortaya çıktı.

Bir kez daha açıklandı

Bu gelişmelerin ardından Denizlispor bir kez daha aynı videoyu yayınladı ve transferi duyurdu. Rodallega gelecek sezon Denizlispor forması altında mücadele edecek.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Trabzonspor forması giyen Hugo Rodallega ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır." denildi.