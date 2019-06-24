Trabzonspor’un uzun zamandır haber beklediği Hugo Rodallega, Denizlispor’a transfer oldu. Ancak Kolombiyalı futbolcunun transfer detayları dikkat çekti.

33 yaşındaki oyuncu, Fırtına’dan 2 yıllık kontrat ve 1.6 milyon Euro talep etmiş, yönetim ise 1+1 yıllık sözleşme senelik 1.3 milyon Euro önermişti. Bu teklifi reddeden tecrübeli oyuncu, Horozlar’ın 1 senelik sözleşme ve yıllık 1.1 milyon Euro’luk teklifini kabul etti.

Bordo-Mavili taraftarlar bu durumu eleştirmesine rağmen, Rodallega’nın ayrılışına fazla tepki gösterilmedi.







