Hugo Rodallega, Türkiye'de Akhisarspor, Trabzonspor ve Denizlispor formaları giymiş ve 80 gole imza atmıştı. Süper Lig'de 69 gol, Türkiye Kupası'nda ise 11 gole ulaşan deneyimli oyuncu son sezonunda da 14 gole imza atmıştı. Kolombiyalı oyuncu 7 sezonun ardından Brezilya ekiplerinden Bahia'ya transfer olmuştu.

Kolombiyalı golcü Rodallega, Bahia forması altında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı maçta adeta şov yaptı. Rodallega, Fortaleza karşısında 4 gole imza attı ve takımın 4-2 kazandığı maçın yıldızı oldu. 36 yaşındaki oyuncu önceki 4 maçta da oyuna sonradan girmiş ancak gol atamamıştı.



