Rodallega, Atatürk Stadyumu’nu gezdi

Denizlispor'un 33 yaşındaki oyuncusu, yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edilecek olması nedeniyle tadilata alınan Denizli Atatürk Stadı’nı ziyaret edip, burada kulüp başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle baret takarak çalışmaları yakından izledi.

Başkan Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun resmi işlemlerin ardından aralarına katıldığını söyledi.

Stadyumda çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Çetin, "Zemin indirme çalışmalarını tamamladık. Drenaj sistemini kurduk. Zeminin son katının malzeme serim işlerini yapıyoruz. 18 Temmuz’da zemin top oynanacak duruma gelecek. Yönetim kurulumuzun tamamı nöbetleşe, gece gündüz çalışıyor. Geri kalan zamanda da sorumluluk alanları ile ilgileniyorlar. İyi bir ekibiz. Her şey Denizli ve Denizlispor için." diye konuştu.

Hugo Rodallega da Denizlispor’da forma giyeceği için heyecanlı olduğunu dile getirerek, yarın takımla kampa katılacağını ifade etti.