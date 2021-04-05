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Roda-Almere City karşılaşması kar yağışı nedeniyle ertelendi

Hollanda İkinci Futbol Ligi’ndeki Roda-Almere City karşılaşması, ikinci yarıdaki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

05 Nisan 2021, Pazartesi 21:28 Son Güncelleme:
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Roda-Almere City karşılaşması kar yağışı nedeniyle ertelendi

Hollanda İkinci Futbol Ligi’nin 32. haftasında Parkstad Limburg Stadı’nda oynanan Roda-Almere City karşılaşmasının ikinci yarısında kar yağışı etkili oldu. Golsüz devam eden müsabakanın 67. dakikasında saha çizgileri görünmez hale gelince hakem Ingmar Oostrom maçı durdurdu.

Yaklaşık 45 dakika beklenmesinin ardından hava şartlarında değişme olmayınca karşılaşma tatil edildi.

Roda Kulübünün Twitter hesabından paylaşılan görüntüde zeminin tamamen karla kaplı olduğu görülürken, nisan ayında kar nedeniyle maç ertelenmesi sosyal medyada ilgi gördü. (AA)

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