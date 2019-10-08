Yakın bir zamanda takımın yeni sorumlusu olarak ilan edilmesi beklenen Ellingworth ile birlikte takıma yeni dahil olan Mikel Landa ve Wout Poels gibi isimlerle Bahreyn-Merida ekibi, yeni sezonda pelotonun güçlü isimlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Ancak Rod Ellingworth, geçtiğimiz hafta dünya zamana karşı şampiyonasının ardından takımla sözleşmesinin sona erdiği duyurulan Avustralyalı bisikletçi Rohan Dennis’in, kesinlikle takımın bu ilerleyişinin bir parçası olması gerektiğini, bu kararla takımın büyük bir kayba uğradığını savunuyor.

The Telegraph’a konuşan Ellingworth, “Söyleyebileceğim tek şey, Rohan Dennis’in kalmasını istediğimdir. Dennis, kesinlikle bu takımla ilgili uzun vadeli planlarımın bir parçasıydı ve gidişi beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Takımın yeni isimleri Mikel Landa ve Wout Poels ile ilgili olarak da konuşan Ellingworth, Wour Poels’i etaplı yarışlara katılmak için bir seçenek olarak görürken Mikel Landa’yı “açıkça dünyanın en yetenekli tırmanışçılarından” biri olarak gördüğünün altını çizdi.

(Cyclist)