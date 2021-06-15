Rocket League’in en iyileri BOOM BOOM BUCKET Turnuvası’nda buluşuyor

KFC Türkiye ve Algida iş birliğiyle düzenlenecek Boom Boom Bucket Turnuvası için geri sayım başladı. Beş hafta boyunca sürecek bu heyecan verici serüvenin kazananı 50.000 TL’lik büyük ödülün sahibi olacak. Bu zamana kadarki en büyük ödül havuzuna sahip Rocket League turnuvası olan Boom Boom Bucket’ın finalleri; Berke Kantürk’ün (Vlad) sunumu, Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen) ve Oğuzhan Dalgakıran’ın (Jrokez) yorumlarıyla canlı yayınlanacak.

Boom Boom Bucket Rocket League turnuvası, hızlı tüketim sektöründe oyun ekosisteminin öncüsü olan KFC Türkiye ve gamerların tatlıya bağladığı anların gözdesi Algida iş birliğiyle gerçekleşecek. 256 takımın mücadelesine sahne olacak beş haftalık Boom Boom Bucket Turnuvası kapsamında şampiyon olan üçlü 50.000 TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.

Dört hafta boyunca devam edecek eleme turlarında haftanın en iyileri Ultimate Bucket Boom Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak. Türkiye’nin önde gelen yayıncılarından Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen) ve Oğuzhan Dalgakıran’ın (Jrokez) yorumlarıyla oyunların heyecanı ikiye katlanırken, Turnuvanın finali ise Rocket League’in en sevilen sunucularından Berke Kantürk’ün (Vlad) anlatımıyla KFC Gaming TR Twitch kanalından canlı olarak aktarılacak.