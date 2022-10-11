Robot değil Attila Szalai!

Jorge Jesus, bu sezon her maçta büyük rotasyona imza attı. Zaman zaman bir sonraki maça ilk 11’de tam 8 değişiklik yaparak çıktı. Portekizli hocanın vazgeçemediği tek bir isim vardı: Attila Szalai... Macar yıldız, Fenerbahçe ’nin oynadığı 17 resmi maçın 16’sında 90 dakika (Dinamo Kiev rövanşında 120 dakika) sahada kaldı. Austria Wien rövanşında ise son 10 dakikada süre aldı. Başarılı savunmacı, ayrıca Macaristan Milli Takımı ile Almanya ve İtalya maçlarında 90’ar dakika süre aldı. Bu yoğun temponun etkileri, Karagümrük karşısında kendini gösterdi.

Perşembe dinlenebilir

Bu sezon çok iyi bir performans sergileyen Macar savunmacı, önceki akşamki maçta yaptığı hatalarla dikkat çekti. Ancak Jorge Jesus da karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Szalai’nin bu sezon çok fazla görev yaptığı ve mental yorgunluk yaşadığını söyledi. Portekizli hoca, perşembe günü AEK Larnaka ile oynanacak mücadelede öğrencisini dinlendirebilir.







