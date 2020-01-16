Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho geleceği hakkında Ajansspor'dan Salim Manav'a özel açıklamalarda bulundu. Demir Grup Sivasspor iddialarını cevaplayan Robinho, yakın arkadaşı PSG'nin dünyaca ünlü starı Neymar hakkında da konuştu.

Kupada oynadıkları Kırklarelispor maçıyla ilgili düşüncelerini belirten Robinho, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Bugün istemediğimiz bir şekilde sürpriz bir sonuç aldık. Ne olursa olun deplasmanda istediğimiz sonucu alacağız ve bir üst tura çıkacağız." dedi. Sivasspor'a transfer olacağı yönündeki iddiaları da cevaplayan Brezilyalı futbolcu, "Ben burada çok mutluyum. Amacım Başakşehir'de şampiyonluk yaşamak." ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki yıldız, 'Neymar bir gün Türkiye'ye gelir mi?' sorusuna ise "Türk futbolunu herkes biliyor. Breziyalı oyuncuların daha çok gelmesini istiyorum. İnşallah Neymar da bir gün Türkiye'ye gelir." cevabını verdi.