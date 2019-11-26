Başakşehir'in Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Robinho, yayıncı kuruluş beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yıldız futbolcu, Neymar'ın bir gün yolunun Türkiye'ye düşebileceğini belirtti.

İşte Brezilyalı futbolcunun açıklamaları:

"Robinho, bana annemin verdiği bir isimdi çünkü hep kendi yaşıtımdan daha büyük çocuklarla beraber oynuyordum. Benim aslında ismim Robi. Ama bizim dilimizde sonuna ‘inho’ eklediğiniz zaman küçük anlamına geliyor."

'Sivasspor çok özeldi'

"Sivas macerası benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Taraftarı, şehri kalbimde taşıyorum. Çünkü beni orada çok iyi ağırladılar, çok da iyi bir sezon geçirdim. Şu an Başakşehir’de tabii ki çok mutluyum, güzel günler geçiriyorum ama Sivas’ın benim için her zaman çok ayrı bir yeri olacak."

"Baktığınızda geçtiğimiz yılki kadromuz çok tecrübeli bir kadroydu. Ben bunu biraz yorgunluğa bağlayabilirim. Çünkü sürekli aynı oyuncular oynadığı için belli bir süre sonra yorgunluk oluştuğunu düşünüyorum. 2. Bitirilen bir sezon, şampiyonluk kaçmış ama bundan da çıkartılacak pozitif şeyler vardır. Geçtiğimiz sezon yapamadığımızı bu sezon yapmak istiyoruz."

Emre Belözoğlu'na övgü dolu sözler

"Bence doğru bir yoldayız. Tabii ki çok önemli oyuncular geçtiğimiz sene takımdalardı, bu sene aramızda değiller. Mesela bunlardan biri, eski takım kaptanımız Emre Belözoğlu. Çok önemli, çok yetenekli bir oyuncuydu. Ne olursa olsun, bu giden oyuncuların yerine gelen oyuncular da çok önemli oyuncular. O yüzden rotamızdan şaşmadan aynı şekilde, aynı hedefe doğru yürüyoruz şu an."

"Futbol aslında bir ilham oyunu. Baktığınız zaman, ben de bu işe ilk başladığımda bana da ilham veren oyuncular olmuştu. Bunlardan biri Denilson’du, diğeri de Ronaldo’ydu. Aynı şekilde benim de diğer oyunculara ilham vermem normal. Bunların arasında dediğiniz gibi Mbappe de var, Neymar ve Hazard var. Dediğim gibi bunlar sürekli değişiyor. Sürekli bazı oyuncular diğerlerine ilham veriyor ve onlar da kariyerlerine devam ediyorlar."

'Real Madrid'in varlığı yeter'

"Real Madrid, çok büyük bir kulüp. En iyi zamanlarında da olsun, en kötü zamanlarında da olsun sonuçta Real Madrid, Real Madrid’dir. En kötü günlerinde bile o formanın varlığı yeter."

'Neymar bir gün Türkiye'ye gelebilir'

"Neymar'a bir gün Türkiye'de oynamayı tavsiye eder misin?" sorusuna Robinho "Neden olmasın? Futbol bu. İleride bir gün belki onun da yolu Türkiye Ligi’nden geçebilir." cavebını verdi.

Falcao açıklaması

"Falcao çok büyük bir oyuncu. Bunu kimse tartışamaz zaten. Oynadığı kulüplerde de her zaman çok fazla gol attı. Tek isteğim, bize karşı oynadığında gol atmasın ama onun dışında çok gol atmasını isterim. Bence dünyanın en iyi oyuncularından biri. Aynı futbol okulundan yetiştik. Şu anda şanssız bir sakatlık yaşıyor ama kendisi çok yetenekli, çok büyük bir oyuncu."

"Benim gençlere vereceğim tavsiye bu işe kendini adamak. Sadece maçlarda değil aynı zamanda antrenmanlarda da %100’ünü vermek. Futbolu düşünmek, futbolla birlikte yaşamak. Bu olduktan sonra başarı geliyor. Aynı zamanda futbolcunun sağlam bir karakteri olması lazım. Türkiye’de çalıştığım teknik direktörlerin hepsinden bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Bence çok iyi teknik direktörlerle çalıştım. Şu anda çalıştığımız Okan Hoca da çok iyi bir teknik direktör."

Brezilya'yı değerlendirdi

"Brezilya Milli Takımı’nın kuvvetli yanı, ofansı. Ofansif anlamda çok kuvvetli bir milli takıma sahibiz. Ama zayıf yanımız da oyuncuların birbirini yeteri kadar tanımaması ve uzun süre beraber oynamaması."

"Benim idolüm Dene’ydi. Onu tanıyor musunuz bilmiyorum, Portekiz’in Vasco takımında oynuyordu, çok genç yaşta vefat etti. Ama benim idolüm Dene isminde Brezilyalı bir futbolcuydu. "Attığım çok sayıda güzel gol yok ama önemli gol derseniz, final maçında Corinthians’a attığım penaltı golü bence attığım en önemli goldü."