Robinho bombası... Başkan resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir'de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Robinho hakkında ülkesi Brezilya'dan gündeme bomba gibi düşen bir transfer açıklaması geldi. Daha önce Real Madrid, Manchester City ve Milan formaları giyen 35 yaşındaki yıldız ismin altyapısından yetiştiği Santos kulübü, oyuncuya olan ilgilerini resmen doğruladı.

Kulübün başkanı Jose Carlos Peres, Energia FM adlı radyo kanalına yaptığı açıklamada "Robinho'yla ilgilendiğimiz doğru. Kendisi harika bir oyuncu ve liderlik vasfına sahip. Eğer şartlar uygun olursa onu kadromuza katacağız. Kendisini transfer etmemiz gerektiği yönünde birkaç mesaj aldık. Robinho, Santos'un çocuğu ve onun buraya dönmesine engel olmayız. Onun iki-üç yıl daha oynayabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler