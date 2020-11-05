Robin Yalçın: Kazandığımız için çok mutluyuz
Demir Grup Sivasspor'a bu sezon gelen oyunculardan Robin Yalçın, Karabağ maçının ardından açıklamalarda bulundu. Birden fazla bölgede oynayabilen ve bu maçta stoper oynayan Robin Yalçın, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi
Öncelikle İzmir'e bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Elhamdülillah, bizim için ve Türkiye için çok önemli bir galibiyet aldık. Bu kez kazandığımız için çok mutluyuz. Sağ bek, stoper oynadım yarın gerekirse kaleci de oynarım. Önemli olan takım olmak