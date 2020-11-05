Robin Yalçın: Kazandığımız için çok mutluyuz

Öncelikle İzmir'e bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Elhamdülillah, bizim için ve Türkiye için çok önemli bir galibiyet aldık. Bu kez kazandığımız için çok mutluyuz. Sağ bek, stoper oynadım yarın gerekirse kaleci de oynarım. Önemli olan takım olmak