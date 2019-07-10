Fenerbahçe'yle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sarı Lacivertliler'den ayrıldığını duyuran Roberto Soldado'nun yeni takımı büyük oranda belli olmuş gibi görünüyor. İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca, La Liga ekiplerinden Granada'nın 34 yaşındaki golcü futbolcunun ile yaptığı görüşmelerde büyük mesafe katettiğini yazdı.

"Soldado, Granada'nın bir adım uzakta" başlığıyla verilen haberde transferin %95 oranında bittiği ve çok kısa bir süre içerisinde açıklanacağı belirtilirken Soldado'nun kendisine Granada'da ev bakmaya başladığı da ifade edildi. Yıldız isim, Fenerbahçe formasıyla son iki sezonda çıktığı 59 maçta 19 kez fileleri sarsmış, 11 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler