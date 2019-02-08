Roberto Soldado: Bireysel aptallıktan... Özür dilerim

Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado Kayserispor maçının ilk yarısının son saniyelerinde gördüğü kırmızı karttan ötürü taraftarlardan özür diledi.

08 Şubat 2019, Cuma 23:37 Son Güncelleme:
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Roberto Soldado: Bireysel aptallıktan... Özür dilerim

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Roberto Soldado'dan özür geldi.

İlk yarının son saniyelerinde takımını 10 kişi bırakan Soldado, "Sorumluluğu kabul ediyorum. Bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik.Özür dilerim" dedi.

Soldado'nun Twitter'dan Türkçe olarak paylaştığı mesaj şu şekilde:

Bugün aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim.

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