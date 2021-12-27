2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak olan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, takımın yıldız futbolcuları Gianluigi Donnarumma ve Jorginho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Mancini PSG'nin yıldız file bekçisi Donnarumma'nın Fransız ekibinde düzenli olarak forma giyememesine tepki göstererek, "Donnarumma dünyanın en iyi kalecisi ve bu çok garip. Düzenli oynamadığı için üzgünüm çünkü bu bir kaleci için çok önemli." sözlerini dile getirdi.

"Jorginho Ballon d'Or'u hak etmişti"

2021 Ballon d'Or ödülü adayları arasında yer alan Chelsea'nin yıldız futbolcusu Jorginho'ya da değinen İtalyan teknik adam futbolcunun ödülü hak etmiş olduğunu belirtti ve "Jorginho, bizde yaptıklarından dolayı Ballon d'Or'u hak etmişti" ifadelerinde bulundu.



