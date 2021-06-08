Roberto Mancini: Türkiye teknik ve fizikli bir takım

İtalya A Milli Futbol Takım teknik direktörü Roberto Mancini, Euro 2020 öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Mancini, takımın son durumu ile birlikte gruptaki rakiplerini değerlendirdi. Mancini, A Milli Takımımız hakkında da övgü dolu sözler söyledi

Roberto Mancini, "İyi durumdayız. Uzun süredir Euro 2020'ye hazırlanıyoruz. Takımda yarattığımız atmosferi de beğendim. Bir takımın mutlu olması ve herkesin kendini bu takımın içinde hissetmesi önemli bir faktör"









"Her zaman iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Bazen işler yolunda gitmeyebiliyor. Bazen hak etmediğimiz halde de kazandığımız oluyordur ama futbol böyle bir oyun. İyi futbol oynamak son yıllardaki en önemli felsefemiz ve olumlu sonuçlar almak da felsefemizi ilerletmemiz açısından önemli"

'Immobile bizim için önemli bir oyuncu'

"Ciro Immobile bizim için önemli bir oyuncu. Elbette bir forvetin işi gol atmaktır ama bazı maçlarda forvetler, diğer oyuncuların gol atması için çalışır. Günün sonunda en önemli şey takımın kazanmasıdır. Çok iyi forvetlerimiz var. Bazı genç oyuncularımız da sezonu iyi geçirdi, Berardi gibi. Bu sezon çok gol attı

'Zorlu bir grubumuz var'

"Turnuvaya iyi başlamak istiyoruz. Türkiye maçıyla birlikte iyi oynamak, iyi sonuç almak çok önemli. Zorlu bir grubumuz var. Ne yazık ki böyle turnuvalarda zayıf takım olmaz. Çok zor maçlar oynayacağız

'Türkiye çok güçlü bir takım'

"Türkiye çok güçlü bir takım. Oyuncularına bakın hepsi teknik ve fizikleri çok iyi. Son yıllarda Türkiye çok gelişti. Bence gruptaki diğer takımlar İsviçre ve Galler de çok güçlü takımlar" ifadelerini kullandı.



