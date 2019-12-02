Roberto Mancini: Türkiye iyi işler yapacaktır

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020’de mücadele edeceği grup, kura çekiminin ardından belli oldu.

Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan İtalya, İsviçre ve Galler’in hocaları, kura çekimi sonucunda belli olan gruba ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Mancini: Türkiye iyi işler yapacaktır

Bir dönem ülkemizde Galatasaray’ı da çalıştıran İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, kuranın sürpriz olduğuna değindi.

Elemelerde ülkesi ile 10’da 10 yapmayı başaran tecrübeli çalıştırıcı, “Türkiye ile aynı gruba düşmek sürpriz oldu. Türkiye’yi takip ediyorum. Cengiz Ünder, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimler gözümün önünde, İtalya’da oynuyor. Fransa’ya karşı oynadıkları maçı izledim. Genç bir ekipten kurulu takım. İstanbul’da, Galatasaray’da geçirdiğim bir yıl unutulmazdı. Çok güzel dostluklar edindim. Türkiye’nin, EURO 2020’de iyi işler yapacağına inanıyorum” dedi.

Petkovic: Dengeli bir grup...

İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petkovic kura sonrasında konuştu.

Ülkemizi yakından tanıyan ve bir ara Samsunspor’un başında yer alan Petkovic şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’yi takip ediyordum. Bu grupta olmanın bizim için güzel olduğunu söyleyebilirim. Dengeli bir grup içerisindeyiz. Bu grup için kolay yorumunu yapamam. Çünkü EURO 2020’deyiz. Buraya katılmayı başaran her takım özeldir. Hiçbir grup kolay değil.”

Giggs: Bizim için zor maç olacak

Galler Milli Takımı’nın hocası Ryan Giggs de A Grubu’nu değerlendirdi.

Manchester United’ın efsaneleri arasında yer alan Giggs, “Türkiye, genç oyunculardan kurulmuş bir takım. Elemelerde İzlanda ve Fransa’nın yer aldığı bir grupta iyi işler çıkardılar. United’da oynadığım dönemden dolayı da Türkiye’yi biliyorum. Türk futbolcular taraftarla birlikte çok iyi futbol oynuyorlar. Bunu daha önce yaşadım. Bizim için kolay olmayacak. Türkiye ile oynayacağımız karşılaşma zor olacaktır” ifadelerini kullandı.