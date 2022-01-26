Roberto Mancini, Mario Balotelli tercihini açıkladı

İtalya Milli Takımı teknik direktörü Roberto Mancini, yaklaşık 3.5 yılın ardından kadroya yeniden davet edilen Adana Demirsporlu yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi neden tercih ettiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Football Italia'da yer alan habere göre düzenlenen basın toplantısında konuşan Mancini, Andrea Belotti'nin sakatlığı ve Ciro Immobile formsuzluğunun ardından neden Balotelli'yi Milli Takıma çağırdığı sorusuna, "Balotelli'nin her zaman harika bir tekniği vardı, bu sadece onun fiziksel kondisyonunu görmekle ilgili. Son zamanlarda onu çok fazla takip edememiştik, bu yüzden Balotelli'yi birkaç gün yakından görmek çok daha yararlı olabilir. Onun nasıl bir durumda olduğunu merak ediyoruz ve bunu yapmanın en iyi yolu antrenmanda yakından takip etmek." sözleri ile cevap verdi.

Balotelli'yi diğer futbolcular ile aynı şekilde değerlendireceğini belirten Mancini, "Bizim ona söz vermediğimiz gibi onun da bize söz vermesine gerek yok. Sanırım burada olmaktan mutlu ve onu diğer futbolcular gibi değerlendireceğim, hepsi bu." dedi.

Yaklaşık 3.5 yıl sonra geri döndü

Daha önce kariyerinde Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi Avrupa devlerinin formasını giyen ve sezon başında Adana Demirspor'la sözleşme imzalayan Mario Balotelli, Türkiye'de gösterdiği 21 maçta 9 gol ve 5 asistlik performansın ardından Roberto ancini tarafından yaklaşık yaklaşık 3.5 yıl sonra İtalya Milli Takımı kadrosuna davet edilmişti.

İtalyan yıldız Milli Takım 'da en son 7 Eylül 2018’de UEFA Uluslar Ligi karşılaşması olan Polonya mücadelesinde görev almıştı.



