Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.

Sport Bild'de yer alan habere göre Manchester United, şu anda İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini ile temasa geçti. Ancak İtalyan teknik adam bu teklifi, önceliğinin İtalya ile Dünya Kupasına katılmak olduğunu söyleyerek geri çevirdi.

Bir dönem ülkemizde Galatasaray 'ı da çalıştıran tecrübeli teknik adam, İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'yi kazanma başarısı göstermişti.



