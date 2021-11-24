Roberto Mancini, Manchester United'ı reddetti
Ole Gunnar Solskjaer dönemi sonrası Manchester United'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor. İddialara göre şu anda İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini, teknik direktör arayışlarını sürdüren Manchester United'ın teklifini reddetti.
Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.
Sport Bild'de yer alan habere göre Manchester United, şu anda İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini ile temasa geçti. Ancak İtalyan teknik adam bu teklifi, önceliğinin İtalya ile Dünya Kupasına katılmak olduğunu söyleyerek geri çevirdi.
Bir dönem ülkemizde Galatasaray 'ı da çalıştıran tecrübeli teknik adam, İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'yi kazanma başarısı göstermişti.