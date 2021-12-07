Roberto Mancini, Manchester United iddialarını yalanladı

2022 Dünya Kupası'na gitmek için Play-Off oynayacak olan İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, son dönemde hakkında çıkan Manchester United haberleri hakkında açıklama yaptı.

Gazzetta dello Sport'a konuşan Mancini, "Bir Premier Lig kulübüyle sözlü anlaşma mı? Hepsi yanlış. Tek hedefim Dünya Kupası'na gitmek ve onu kazanabilmek.

"Eleme turunda işler pek iyi gitmedi ama bunu kabul etmek zorundayız. Kollarımızı sıvayıp yeniden başlamalıyız. Hala şansımız var. Beraberlik elbette güzel değildi ama şampiyon biziz." Avrupa'nın ve ilk maçı kazanabilir ve ardından son Play-Off'u oynayabiliriz." şeklinde açıklamalarda bulundu.