Şimdilerde İtalya Milli Takımı'nın başında bulunan Roberto Mancini, 20 yıllık antrenörlük kariyerinin en büyük başarısının 2012'de Manchester City ile elde ettikleri İngiltere Premier Lig şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Sergio Aguero'nun QPR'a karşı attığı son dakika golü, tarihi bir anın yaşanmasını sağlamış ve Manchester City 1968'den sonra ilk lig şampiyonluğunu kazanmıştı.

Mancini'nin City'deki büyüleyici dönemi, 191 maçta 113 galibiyet içermiş ve şampiyonluk öncesindeki sezonda da bir FA Cup zaferi yaşatmıştı.

Il Sole 24 Ore'ye konuşan Mancini, "2012'de Manchester City ile yaşadığımız Premier Lig şampiyonluğu en iyisiydi. Bir İtalyan'ın yurt dışında zafer kazanması her zaman önemlidir. Geri dönüşle, ligin son maçının son saniyesinde kazanılan bir şampiyonluk..." ifadelerini kullandı.

Roberto Mancini, teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza attı. En büyük başarısı olarak Manchester City şampiyonluğunu aktarsa da antrenörlük kariyerinde bireysel ödüller dışında yaşadığı kupa zaferleri şu şekilde:

2000-01 | İtalya Kupası Şampiyonluğu (Fiorentina)

2003-04 | İtalya Kupası Şampiyonluğu (Lazio)

2004-05 | İtalya Kupası Şampiyonluğu (Inter)

2005 | İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu (Inter)

2005-06 | İtalya Serie A Şampiyonluğu (Inter)

2005-06 | İtalya Kupası Şampiyonluğu (Inter)

2006 | İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu (Inter)

2006-07 | İtalya Serie A Şampiyonluğu (Inter)

2007-08 | İtalya Serie A Şampiyonluğu (Inter)

2010-11 | İngiltere FA Cup Şampiyonluğu (Manchester City)

2011-12 | İngiltere Premier Lig Şampiyonluğu (Manchester City)

2012 | İngiltere FA Community Shield Şampiyonluğu (Manchester City)

2013-14 | Türkiye Kupası Şampiyonluğu (Galatasaray)