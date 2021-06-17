Roberto Mancini: Bugüne kadar çok iyi iş çıkardık

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'nın İsviçre'yi 3-0 yendiği maçın ardından iki takım teknik direktörü çevrim içi basın toplantısına katıldı.

"Gök mavililer" olarak anılan İtalya'yı çalıştıran teknik direktör Mancini, "Bütün maçlar zordur, bazıları kolaydır ama her zaman çıkıp oynamak gerekir. Oyuncuların başarısı. Bugüne kadar çok iyi iş çıkardık, halen daha yolumuz var." dedi.

Mancini, "İsviçre'nin çok iyi bir takım olduğuna inanıyorum, başarılı oyuncuları var. Teknik ve fizik açıdan iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ancak bu akşam biz çok iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik." ifadelerini kullandı.

Hücuma çıkarken, çok adamla atağa çıkmak istediklerini ve orta saha oyuncularının da zaman zaman risk alarak hücuma destek vermesini istediğini aktaran Mancini, attıkları ilk golün olağanüstü olduğunu söyledi.

Mancini, gruptaki son maçlarında kadroda rotasyona gidip gitmeyeceği sorusuna ise "Bugün zor bir maç oldu bizim için. Bazı oyuncularımız maç sonunda yoruldu. Önümüzdeki 2 gün bakıp son maça nasıl kadroyla çalışacağımıza bakacağız." yanıtını verdi.

AA