Roberto Mancini: Bize kimse inanmamıştı

EURO 2020 yarı finalinde İspanya'yı deviren İtalya, adını finale yazdırdı. Gök Mavililer'in hocası Roberto Mancini zaferin ardından, "Neredeyse kimse başarabileceğimize inanmadı ama yine de finaldeyiz. İlk günden beri inanılmaz şeyler yapabileceğimize inandık. Ama hâlâ önümüzde bir maç var. İtalyan halkına harika bir eğlence gecesi sunmaktan mutluluk duyuyoruz" yorumunu yaptı.

Birçok İtalyan ve İspanyol taraftarın, İngiltere'deki seyahat kısıtlamaları nedeniyle maça gelememelerini de eleştiren Mancini, "Alınan bu kararın haksız olduğunu düşünüyorum. Binlerce vatandaşın varlığını göremedik. İki ülkenin, en zorlu sınavlarında desteğe ihtiyacı vardı. Ama kısıtlamalar nedeniyle onlar yoktu" ifadelerini kullandı.