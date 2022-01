İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, yaklaşık 3,5 yılın ardından kadroya yeniden davet edilen Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli hakkında açıklamalarda bulundu.

Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester City'nin eski futbolcusu Micah Ricards ile soru cevap yapan Roberto Mancini, yıldız futbolcu Mario Balotelli ile ilgili görüşlerini dile getirerek, "Onunla konuşmayalı üç yıl olmuştu. Artık 31 yaşında ve cok deneyimli. Belki düşünceleri şu anda daha iyidir. Mario Balotelli Manchester City'ye geldiğinde inanılmaz bir yetenekti. Büyük yeteneğe sahip genç bir furtbolcuydu. Her zaman antrenmanlarda çok iyiydi. O aynı zamanda çok iyi birisi." ifadeleini kullandı.

"Dünyanın en iyi oyuncularından biri olmasını etkiledi"

Balotelli'nin her zaman çok yetenekli bir futbolcu olduğuna da değinen teknik adam, "Tekniği her zaman çok iyiydi. Belki de her zaman doğru zihniyete sahip değildi ve bu onun sürekli olarak dünyanın en iyi oyuncularından biri olmasını etkiledi. Bu seviyede bir oyuncu olduğunuzda çok çalışmanız gerekiyor." dedi.

Daha önce kariyerinde Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi Avrupa devlerinin formasını giyen ve sezon başında Adana Demirspor'la sözleşme imzalayan Mario Balotelli, Manchester City'de oynarken kulüp düzeyinde İtalyan teknik adamla çalışmıştı.

