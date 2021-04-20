Serie A’nın 32. haftasında yarın Milan ile deplasmanda yapacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Sassuolo Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, "Avrupa Süper Ligi" kurucularından biri olması sebebiyle Milan’a tepki gösterdi. De Zerbi, Avrupa Süper Ligi girişimini futbola darbe olarak niteleyerek, "(Milan maçı) Bu maçı oynamak hoşuma gitmiyor. Çünkü Milan, bu girişimin kurucularından biri." dedi.

İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi’ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu girişime çok sert tepki göstermişti.

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