Santiago Bernabeu’da karşılaştığımız ünlü futbol adamı, Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı vatandaşı Gustavo için, “Gustavo çok önemli bir oyuncu. Sadece fark yaratmaz liderlik yapar. Lider bir oyuncu” yorumunda bulundu.

Fenerbahçe maçlarını takip ettiğini söyleyen Carlos “Geçen sezon çok üzücüydü. Bu sene ama bambaşka bir Fenerbahçe var. Volkan ile bazen görüşüyorum. Fenerbahçe’ye bir gün dönmek istiyorum. Bu elbette hoca olarak olacak” dedi.

Son olarak Falcao’yu sorduğumuz Roberto Carlos, “Sakat olduğunu duydum. Sahaya döndüğünde çok önemli işler yapar. Büyük bir golcü ve Galatasaray’ın O’na ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulundu. (Milliyet)

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