Roberto Carlos sahalara geri dönüyor! Çekilişi kazandılar

Uzun yıllar Real Madrid'de dünya futboluna damgasını vuran ve ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen efsane sol bek Roberto Carlos sahalara geri dönüyor.

BBC'de yer alan habere göre İngiltere'de amatör takımların mücadele ettiği Sunday League'de yer alan The Bull In The Barne, takımı bir e-ticaret sitesinde yer alan 5 Sterlin'lik 'Rüya transfer ' adlı çekilişi kazanarak, Roberto Carlos'u maçlarında oynatmaya hak kazandılar.

Şu anda 48 yaşında olan Brezilyalı efsane, takımın Şubat ayındaki maçlarından birinde forma giyecek.

Takımın hem forveti hem de kulüp sekreteri olan Matthew Brown konu ile olayın nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı: "Çekilişte, takımınıza profesyonel bir futbolcunun katılması için 5 Sterlin ödüyorsunuz. Takım arkadaşlarımızdan birisi 'hadi bir deneyelim' dedi ve kazandık."

"İnanamadık"

Çekilişi kazandıkları haberine inanamadıklarını da belirten Matthew Brown, "Cuma öğleden sonra menajerimiz Ed Speller, yarışmayı kazandığımızı söyleyen bir mesaj gönderdi ve hiçbirimiz ona inanmadık. Bize şaka yaptığını düşündük. Cumartesi günü başım biraz ağrıyarak uyandım ve insanlardan 'Roberto Carlos hakkında doğru mu?' diyen mesajlar aldım. ve o noktada 'Bu olamaz, bu sadece bir rüya' diye düşünüyordum." sözlerini dile getirdi.

Kariyerinden Dünya Kupası'ndan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna kadar birçok başarı bulunan Roberto Carlos, 2016 yılında futbol kariyerine son noktayı koymuştu ve şu anda Real Madrid'de görev yapıyor.