Brezilya Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Roberto Carlos, Goal'e açıklamalarda bulunurken Sarı-Lacivertliler'e transfer sürecine de değindi.

Fenerbahçe'den önce Chelsea ile anlaşma noktasına geldiğini belirten Carlos, "Chelsea'ye transferim gerçekleşmek üzereydi. Prensipte anlaşmıştık, iş sadece imzaya kalmıştı ama avukatla bir sorun çıkınca transfer iptal oldu. Fenerbahçe'ye transfer olmadan bir hafta önce Paris'te Roman Abramovich ve Peter Kenyon ile görüşmüştüm. Ama futbolda çok sık görülebildiği şekilde transfer son anda gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

O dönemde iki teklif arasında seçim yapmak üzere olduğunu belirten Brezilyalı efsane, "Önümde sadece iki teklif vardı, Fenerbahçe ve Chelsea. Chelsea'ye transferim gerçekleşmeyince Fenerbahçe ile anlaştım. İngiltere'de başarılı olacağımdan %100 emindim. Çünkü bana uygundu" dedi.