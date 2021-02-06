Roberto Carlos: Derbiler unutulmazdı!

Dünya futbolunun efsane isimlerinden eski Fenerbahçeli Roberto Carlos, dev derbi öncesi FANATİK’in sorularını yanıtladı. Gazprom şirketi tarafından düzenlenen ‘Dostluk için futbol’ organizasyonunun elçisi olan Carlos, hem derbi hem de Sarı-Lacivertliler’le ilgili sorularımıza şu yanıtları verdi;

‘Taraftarın olmaması üzücü’

Bu sezonki Fenerbahçe ve derbiyle ilgili yorumunuz?

“Fenerbahçe, şu an çok iyi bir yapı kurmuş durumda ve harika bir sezon geçirmesi için her şeye sahipler. Özellikle orada oynarken, Galatasaray maçları gerçekten çok özeldi. Bu derbi; hem yoğun duyguların yaşandığı hem de unutulmaz anların olduğu bir şölen. Taraftarın olmaması üzücü. Umarım maçı Fenerbahçe kazanır ve sezon sonunda da şampiyon olur.”

‘Mesut en iyilerden...’

Mesut Özil için düşünceleriniz?

“Mesut, dünyanın en iyi oyuncularından. Harika bir kariyere sahip ve olağanüstü bir yetenek. Fenerbahçe’ye büyük katkıları olacaktır. Daha önce de söylediğim gibi, benden sonra Fenerbahçe’ye gelen en büyük oyuncu (Gülerek).”

‘En keyif aldığım Emre’ydi’

Artık sportif direktör olan Emre Belözoğlu için neler söylersin?

“Emre, Fenerbahçe’de birlikte oynamaktan en çok keyif aldığım isimlerin başında geliyordu. Yönetici kısmında da başarılı olacağından eminim ve ona başarılar diliyorum.”

‘Sorun uygulama kısmında’

Türk futboluyla ilgili yorumunuz nedir?

“Türkiye, genç nüfuslu bir ülke ve futbolda başarılı olmaları için her şey mevcut. Yapının iyi ve potansiyelin fazla olduğu bir yer. Sorun daha çok, işin uygulama kısmında. Eğer ellerindeki gücü iyi kullanırlarsa, Türk futbolu ileriye gidebilir.”

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