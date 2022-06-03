İtalyan havayolu ITA'nın başlattığı ve daha önce Francesco Totti, Paolo Rossi gibi önemli sporcuların adını verdiği uçak filosuna bu kez bir yenisini ekledi. Roma-Arjantin seferini yapacak olan uçağa İtalyan futbolunun unutulmaz isimlerinden Roberto Baggio'nun adı verildi.

Roma-Fiumicino Havaalanında düzenlenen tanıtıma katılan efsane futbolcu Baggio, duygularını şu sözlerle dile getirdi, "Yetkililer beni arayıp böyle bir girişimde bulunacaklarının söylediklerinde önce şaka sandım, inanamadım. Ancak şu an bunun gerçek olduğunu görmek beni çok mutlu etti".

TRT Spor İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı, etkinliğin ardından Baggio'ya mikrofon uzattı.

"Mancini devam etmeli"

İtalya'nın Dünya Kupası vizesi alamamasıyla ilgili Baggio, "Avrupa Şampiyonu olmuş bir takımın Dünya Kupası'na gitmesi gerekirdi. İtalya'nın Dünya Kupası'nda olmaması büyük skandal, delilik, aptallık. Mancini bana göre iyi işler yaptı. Bence devam etmeli ve ona saygı duyulmalı, özellikle gençlere sans tanıması, gençleri oynatması ülke futbolu adına önemli..." açıklamasını yaptı.

"Son ana kadar şampiyonu bekledik"

Serie A'da Milan-Inter çekişmesini Milan'ın kazanmasıyla ilgili konuşan İtalyan efsane, "Son ana kadar nefesler tutuldu ve büyük bir heyecanla ligi kim kazanacak diye bekledik. İki takım da çok iyi mücadele etti. Inter kazanmayi haketti. Ancak şampiyon olan takim Milan oldu" ifadelerini kullandı.

"Merih Demiral daha başarılı olacak"

Türkiye'de hiç bulunmadığını ancak Türk futbolunu ekranlardan takip ettiğini dile getiren Baggio, "Zaman zaman milli maçları izliyorum. Inter'de oynayan Hakan çok başarılı ve iyi bir teknige sahip. Merih Demiral çok başarılı, ileride de daha başarılı olacaktır. Atalanta'da sürekli oynama şansı bulması onun için de bir avantaj oldu. Genç, dinamik hırslı ve çalışkan bir oyuncu" dedi.

Roberto Baggio tanıtım toplantısı sonrasında piyasaya yeni çıkan kitabını imzalayarak basın mensuplarına hediye etti.







