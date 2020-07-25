Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig’in 33. haftasında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11’de 2 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir maçında ilk 11’de şans bulan Rienstra ve Aksel Aktaş’ın yerine Zoran Kvrzic ile Diego Angelo forma giydi.

Robert Prosinecki, Trabzonspor önünde takımını, Lung, Zoran Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Campanharo, Henrique, Kravets 11’iyle sahaya sürdü.