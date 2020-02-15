Robert Prosinecki: Sahada birbiri için savaşan oyuncularımı gördüm

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren son sıradaki Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Hırvat teknik adam futbolcularının iyi mücadele ederek karşılaşmayı kazandığını belirterek, "Sahada galibiyeti hak eden bir Kayserispor vardı. Hepsini tebrik ediyorum. Daha iyiye gidiyoruz. Bugün en önemlisi takım olarak oynadık, takımdık. Sahada birbiri için savaşan oyuncuları gördüm bugün. Diğer anlamda da özgüven kazandı takımım. Ben geldikten sonra ilk defa galip geldik. Özgüven anlamında çok önemliydi. Böyle durumdayken 3 puan ligde kalmak adına çok büyük ifade arz etmiyor. Önümüzde, içeride oynayacağımız 2 maç var. Bu iki maçı kazandığımız zaman bugünkü 3 puanın anlamı olacak. Daha çok savaşan, daha iyi oynayan, daha çok çalışan bir Kayserispor olacak sahada. Kalan 12 maç var. Daha önce bu savaşı sürdürüp, havlu atmadığımızı söylemiştik. Ligde kalacağız" dedi.



