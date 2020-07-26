Robert Prosinecki: Bu şehir bunu hak etmedi! Çok üzgünüm

Süper Lig’in 34. ve son haftasında konuk ettiği Trabzonspor’a 2-1 yenilerek TFF 1. Lig’e düşen Hes Kablo Kayserispor’un teknik direktörü Robert Prosinecki, böyle "dramatik" bir maçtan sonra konuşmanın kolay olmadığını 7,5 aydır ligde kalmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Prosinecki, Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "İnanılmaz çalıştık. Düşer denilen takım bir araya geldi ve buraya kadar getirdik. Son dakikalarda ligden düştük. Şans yanımızda değildi. Çok fazla fırsat kaçırdık." dedi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kendilerine bu maçta işletilmediğini, pozisyonlarda hakemin VAR’a gitmediğini dile getiren Prosinecki, şunları kaydetti:

"Gerçekten diyecek kelime bulamıyorum. Bununla ilgili konuşurken kelimeleri seçmek zorunda kalıyorum. Şimdiye kadar hiç VAR ve hakemle ilgili hiç konuşmadım. Klişedir, herkes söyler ama ben hiç konuşmadım. Sahadaki takıma bakıyorum fakat bugün kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kendimize bakıyoruz ama bazı kararlarla olacak iş değil diyebiliriz. Düştük. Bu takım bunu hak etmedi. Burada kimse hak etmedi. Bu şehir hak etmedi. Üzgünüm."