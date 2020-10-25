Robert Prosinecki: Beşiktaş’ı yenmeliyiz

Süper Lig’de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetine imza atan Yukatel Denizlispor, yarın evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı’nda Alper Ulusoy’un düdük çalacağı müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Ege ekibinde sakatlıkları süren Sakıb, Özgür ve Murawski forma giyemeyecek. Karşılaşmayı localarda 500 TL karşılığında 559 biletli seyirci izleyebilecek.

Teknik direktör Robert Prosinecki, Beşiktaş’la zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Gençlerbirliği galibiyetinin takıma moral verdiğini belirten Hırvat teknik adam, “Geçen hafta aldığımız 3 puanın anlam kazanması için Beşiktaş’ı yenmeliyiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Motivasyonumuz ve moralimiz yüksek. Sahamızda elimizden gelen ini mücadeleyi sergileyeceğiz” dedi. Denizlispor geçen sezon Atatürk Stadı’nda rakibi Beşiktaş’a 5-1 yenilmişti.