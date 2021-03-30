2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Polonya’nın I Grubu’nda Andorra’yı konuk ettiği maçta 2 gol atmasının ardından sakatlanarak kenara gelen Robert Lewandowski'den kötü haber geldi. Bayern Münih, yıldız forvetin 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Attığı gollerle Avrupa'nın en formda forvetlerinden birisi olan Lewa, Polonya'nın I Grubu'nda lider İngiltere ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Bundesliga'da şampiyonluk kovalayan Bayern Münih de hafta sonu takipçisi Leipzig ile karşılaştığı maçta yıldız golcüsünden faydalanamayacak.

Bayern Münih, diz sakatlığı geçiren Robert Lewandowski'nin 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

PSG maçlarında yok!

32 yaşındaki forvetin Bundesliga'da Leipzig'in yanı sıra Union Berlin, Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve Mainz maçlarında forma giyemeyecek.

Polonya ve Bayern Münih formasıyla 37 resmi maçta 42 gol atan 32 yaşındaki yıldız, Bavyera ekibinin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG ile oynadığı maçlarda da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Lewandowksi, bu sezon kulüp ve Milli Takım formalarıyla çıktığı 42 maçta 47 gol atma başarısı gösterdi.