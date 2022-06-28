Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten ayrılmayı kafasına koyan Robert Lewandowski, Barcelona'ya transferinin bir an önce tamamlanmasını istiyor.

AS'ta yer alan habere göre Robert Lewandowski, Bayern Münih'in sezon öncesi kampına katılmak istemediği için Barcelona'dan transferinin 12 Temmuz'dan önce tamamlanmasını talep etti.

Menajeri devrede

Polonyalı golcü menajeri Pini Zahavi aracılığıyla Barcelona'ya transferi hızlandırma çağrısında bulundu. Zahavi geçtiğimiz hafta Barcelona Başkanı Joan Laporta ile temasa geçerek, futbolcusunun süreç boyunca gösterdiği çabaları öne sürdü ve transferin artık kulübe bağlı olduğunu iletti.

Xavi onu istiyor

Barcelona teknik direktörü Xavi de Lewandowski'yi bir an önce kadrosunda görmek istiyor ve bu talebini kulüp yetkililerine bildirdi.

Lewandowski, Bayern'den kesin olarak ayrılmak istediğini sık sık dile getirirken iki kulüp arasında müzakerelerin kısa süre içerisinde transferde belirleyici olacak aşamaya gelmesi bekleniyor.

Bayern Münih ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lewandowski, geçtiğimiz sezon 46 maçta 50 kez fileleri havalandırırken 7 asist yapmayı başardı.



