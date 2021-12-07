2021 Ballon d'Or ikincisi Lewandowski şimdiden göz kamaştırıcı performansa imza atarken Şampiyonlar Ligi'nde 5 hafta geride kalırken 9 gol atma başarısı gösterdi.

Lewandowski Eylül ayındaki Barcelona maçı ile bu sezon çıktığı her maçta gol atarken, geçen sezon 6 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

33 yaşındaki Polonyalı oyuncu, bu hafta Xavi'nin takımına karşı bir gol bulması halinde, Şampiyonlar Ligi grup aşaması mücadelelerinde çift hanelere ulaşan ilk oyuncu olacak. Bir diğer başarı ise gol atması halinde Bayer Münih adına çıktığı 10 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde üst üste gol atma başarısı göstermiş olacak.

Lewandowski son hafta eski takımı Dortmund ağlarını 2 kere sarsarak bu sezon toplamda 21 maça çıkarken 27 gol kaydetti.



