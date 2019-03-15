Geçen sezonun Devler Ligi finalisti Liverpool, bu sezon da son 16 turunda zorlu Bayern Münih engelini 0-0’ın rövanşında 3-1’le geçti ve çeyrek finale yükseldi. Alman devi, Şampiyonlar Ligi’ne veda ederken, takımın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski üstü kapalı bir şekilde hocası Niko Kovac’a göndermede bulundu.

30 yaşındaki golcü, “İlk maçta hiç risk almadık ve yeterli hücum aksiyonlarını gösteremedik. Rövanşta da hücum edip gol atmayı çok düşünmedik ve pozisyona giremedik. Kendi evimizdeydik ve böyle oynamamalıydık.” dedi.