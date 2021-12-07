Robert Lewandowski, Messi sözlerine açıklık getirdi

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, 2021 Ballon d’Or ödülü ile ilgili Lionel Messi hakkında daha önce söylediği sözlere açıklık getirdi.

Kicker'a konuşan Lewandowski, daha önceki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Asla Lionel Messi'nin sözlerinin samimi veya ciddi olmadığını söylemek istemedim. Ballon d'Or 2020'yi hak ettiğimi ifade etmesi beni çok duygulandırdı ve sevindirdi. Lionel Messi'ye sonsuz saygı duyuyorum ve onu takdir ediyorum. Ballon d'Or 2021'i kazandığı için onu bir kez daha tebrik ediyorum" sözlerini sarf etti.

Daha önce ne söylemişti?

Daha önce yaptığı açıklamada Kanale Sportowym’e konuşan yıldız oyuncu "Mutlu değilim. Bunu inkar edemem. İçimde bir hüzün var. Messi’nin oynadığı oyuna ve başardıklarına büyük saygı duyuyorum. Onunla bu kadar yakın bir şekilde yarışabilmek ulaştığım seviyeyi gösteriyor. 2020 ödülü için hevesli değilim. Messi’nin sözleri hoşuma gitti. Ancak bu boş sözler yerine dürüst ve samimi sözleri tercih ederdim." ifadelerinde bulunmuştu.



