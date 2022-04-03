Robert Lewandowski kararını verdi! Hedefi Barcelona

Gelecek sezon için dünya çapında bir forveti kadrosuna katmak isteyen Barcelona transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sport'ta yer alan habere göre Erling Haaland transferinden futbolcunun ekonomik yükü nedeniyle vazgeçen Barcelona rotasını Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski'ye çevirdi. Polonyalı golcü de Katalan ekibinin ilgisi sonrası kulübe Barcelona forması giymek istediğini iletti.

Lewandowski'nin Barcelona'ya transfer olmak için elinden gelen her şeyi yapacağı belirtilirken, Katalan ekibinin tecrübeli golcüye ilgisinin Ocak ayında başladığı aktarılanlar arasında yer alıyor.

Bayern Münih ile ilişkileri sorunlu

Yıldız golcünün takımı Bayern Münih ile arasında sorunlar bulunuyor. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Lewandowski, Bayern Münih'in kendisine yalnızca 1 yıllık sözleşme uzatma teklif etmesinin ardından Alman ekibindeki döneminin sona erdiğini düşünüyor ve İspanya'ya transfer olmak istiyor.

Barcelona yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik direktör Xavi'nin de beğendiği golcü için çalışmalara başladı. Henüz Bayern Münih'e resmi bir teklif ulaşmadı ancak yakın zaman içinde harekete geçilmesi bekleniliyor.

65 milyon Euro

Bayern Nünih futbolcunun bonservisi için 65 milyon Euro'luk bir bedel talep ederken, yeni anlaşmasında 3 ile 4 yıllık bir sözleşme isteyen Lewandowski, Alman devinden olabildiğince düşük bir bonservis bedeli ile ayrılmayı planlıyor.

Bu sezon 38 maça çıkan 33 yaşındaki Polonyalı yıldız, 45 gol ve 4 asistlik performansa imza attı.

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