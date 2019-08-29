Bundesliga'da son yedi yılın şampiyonu Bayern Münih, Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ile nikah tazeledi. Bavyera ekibi, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada 31 yaşındaki santrforun 2021'de bitecek olan kontratının 2023'e dek uzatıldığını duyurdu.

2014 yazında Borussia Dortmund'dan bedelsiz olarak Bayern'in yolunu tutan Lewa, bugüne dek takımıyla çıktığı 161 resmi maçta 133 gol ve 31 asist kaydederek olağanüstü bir performansa imza atmıştı. Yıldız isim, Bundesliga'da son altı sezonun dördünde gol krallığına ulaşmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler