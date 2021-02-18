Süper Lig'de forma giymiş olan birçok kaleci vardır. Yabancı kalecilerden olan Robert Enke Türkiye'ye gelmiş en iyi kalecilerden bir tanesidir. Robert Enke süper ligde forma giymiş ve daha sonra vefat etmiştir. Kariyeri boyunca 300'e yakın maçta forma giymiş olan Robert Enke aynı zamanda kendi ülkesinin milli takımında da oynamıştır. Robert Enke 1.86 metre boyunda ki bir kaleciydi. 2009 yılında intihar ederek yaşamına son vermiştir. Robert Enke süper ligde de kiralık olarak forma giymiştir. Bundesliga'nın bir dönem ise en iyi kalecisi seçilmiş bir kaleciydi. Son olarak ise Hannover 96 takımının kaptanlığını yapmıştır.

Robert Enke nereli?

Robert Enke Almanya'nın Jena şehrinde doğmuştur. Aslen Alman bir kaleciydi.

Robert Enke ne zaman, kaç yaşında vefat etti?

Robert Enke 2009 yılında vefat etmiştir. Vefat ettiğinde yaşı 32 idi. Robert Enke'nin eşi tarafından aktarılan bilgiye göre depresyon yaşamıştır. 2006 yılında ise kızı Lara'yı kaybetmesi onu iyice bunalıma sürüklemiştir. Robert Enke 2009 yılında Hannover'de yer alan trenin önüne atlamış ve bu şekilde intihar ederek yaşamına son vermiştir. Ölümünün ardından Hannover 96 kulübünde büyük üzüntü yaşanmış ve taziye defterleri hazırlanmıştır.

Fenerbahçe 'ye hangi takımdan geldi?

Fenerbahçe'ye Barcelona kulübünden gelmiştir. Robert Enke kiralık olarak Süper Lig'de yalnızca Fenerbahçe forması giymiştir.

Robert Enke kimdir?

Robert Enke doğduğunda Almanya Batı ve Doğu olarak bölünmüştü. 1977 yılında Doğu Almanya'da dünyaya gelen Robert Enke henüz 8 yaşında iken futbola ilgi duymuş ve kalecilikte başarılı olmuştur. SV Jena Pharm takımı ile 1985 yılında kalecilik yaparak alt yapı kariyerine başlamış oldu. 1986 yılında ise doğduğu şehrin bir diğer takımı olan Carl Zeiss Jena takımı ile anlaşmış ve 11 yıl bu takımın altyapısında kalecilik olarak devam etmiştir. 1995 yılında Carl Zeiss Jena Alman takımı oyuncu ile profesyonel sözleşme imzalamıştır.

Profesyonel sözleşme ile 1995 yılında kariyerine başlayan Robert Enke bu takımda 1 sezon forma giymiş ve yalnızca 3 maçta forma giyme şansı elde etmiştir. 1996 yılında ise Alman ekibi olan Borussia Mönchengladbach takımı ile anlaşmıştır. Alman ekibi ile 3 sezon forma giymiş ve 32 maçta Alman ekibinin kalesini korumuştur. 1999 yılında Alman ekibinden ayrıldıktan sonra Portekiz'in en iyi takımlarından olan Benfica ile anlaşmıştır. Robert Enke Benfica ile birlikte 77 maçta görev yapmıştır. Benfica'nın ayrıca Avrupa kupalarında da kalesini koruyan başarılı file bekçisi 2002 - 2004 yılları arasında Barcelona'da oynamıştır.

Barcelona'nın teklifini kabul eden Robert Enke 2 yılda yalnızca 1 maçta forma giymiştir. 2003 yılında ise Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve oyuncunun böylelikle Türkiye süper lig macerası başlamıştır. Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş ve yalnızca 1 maçta forma giymiştir. Yarım sezon süper lig kariyerinin ardından Tenerife takımına gönderilmiştir. Barcelona tarafından 2004 yılında Tenerife ile anlaşan Robert Enke 9 maçta forma giyme şansı elde etmiştir. Kariyerinde Benfica'dan sonra bir türlü istediği randımanı alamayan Robert Enke 2004 yılında Hannover 96 takımı ile anlaşmıştır.

Hannover 96 takımı ile 5 yıl forma giymiştir. 164 resmi maçta Hannover 96 kalesini koruyan Robert Enke, istikrarlı bir görüntü çizmiştir. Robert Enke milli takım hariç olmak üzere kulüpler bazında 300'e yakın resmi maçta forma giymiştir.

Robert Enke'nin Milli Takım kariyeri

Robert Enke ilk olarak Almanya U15 takımında kalecilik yapmıştır Burada yalnızca 4 maçta forma giymiştir. Daha sonra sırası ile Almanya U16 ve Almanya U18 forması giymiştir. Robert Enke 1997 yılında ise Almanya U21 takımı ile 2 sene forma giymiştir. 15 maçta Almanya U21 kalesini korumuştur. Robert Enke 1998 yılında ise Almanya olimpik milli takım kalesinde yer almıştır. Burada 4 maçta forma giymiştir. 2004 yılında Almanya A2 kalesinde 1 maçta görev almıştır.

İlk kez Almanya a milli takımı ile 1999 yılında tanışmıştır. 1999 yılından 2009 yılına kadar Almanya milli takımında yalnızca 8 maçta forma giyebilmiştir.