Yeni sezonda hem Spor Toto Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde önemli başarılar hedefleyen Siyah-Beyazlılar, transferde gaza bastı. Bu doğrultuda kanat hattında yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan yönetim, Jeremain Lens ve Ricardo Quaresma ikilisinden biriyle yollarını ayırıp bu bölgeyi yeni bir isimle doldurmak için harekete geçti.

Geçen sezon İngiltere temsilcisi Fulham’da kiralık olarak forma giyen Borussia Dortmund’un Alman yıldızı Andre Schürrle için temaslarını sürdüren Kara Kartal, kanat hattı için bir dünya markası olan Arjen Robben için de temaslarını sürdürüyor.

Ay sonuna kadar...

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’le 10 yıllık macerasına nokta koyan ve boşta bulunan 35 yaşındaki kanat oyuncusuyla menaceri aracılığıyla ilk teması kuran Kara Kartal’a yıldız isimden cevap geldi. Tecrübeli futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığını ve yeni takımını yakın süre içerisinde belirleyeceğini ilettiği kaydedildi. Beşiktaş’ın teklifine teşekkür edip süre isteyen Robben’in, ay sonuna kadar geleceğiyle ilgili olarak kararını vermesi bekleniyor.

‘4-5 yıl daha oynarım’

Bayern’deki son döneminde üst üste yaşadığı diz sakatlıklarıyla gündeme gelen Arjen Robben, form durumuyla ilgili olarak Hollanda basınına açıklamalarda bulunmuştu. Robben, “Futbol hayatıma 4 ya da 5 yıl devam etmek istiyorum. İnsanlar sakatlık geçmişimi göz önünde bulundurarak benim deli olduğumu düşünebilir. Bayern’de bu sezonun başında yapılan testlerde takımın en iyileri arasında yer aldım. Hâlâ formdayım ve hâlâ güçlüyüm” sözlerini sarf ederek özgüvenini koruduğunu göstermişti.

Orhan Yıldırım